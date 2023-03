Verdi ruft am Weltfrauentag zum Warnstreik auf: "Für mehr Respekt und Gleichberechtigung!"

Hamburg – Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft am 8. März (Internationaler Frauentag) die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu bundesweiten Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf. Auch in Hamburg sind viele Einrichtungen betroffen. Eltern wird geraten, sich zu erkundigen, ob ihre Kita-Einrichtung an dem Tag eventuell geschlossen ist.