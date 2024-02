Verunglückter Seemann hinterlässt Frau und Sohn (8): "Niemand wird die Lücke füllen können!"

Hamburg - Kurz nach dem tragischen Unglück im Hamburger Hafen haben die Kollegen des verunglückten Seemanns einen Spendenaufruf gestartet. Sie wollen der Familie von Florian (†33) zumindest ein wenig die "finanzielle Last" nehmen: Der Festmacher hinterlässt Frau und Sohn (8).

Am vergangenen Donnerstag hatten die Einsatzkräfte die Leiche des verunglückten Festmachers geborgen. © Montage: Lenthe-Medien/privat

Aus noch ungeklärter Ursache ist am vergangenen Mittwoch ein sogenanntes Festmacherboot durch die Kollision mit einem Schubverband gesunken.

Als einziges Besatzungsmitglied an Bord wurde der 33-jährige Florian mit in die Tiefe gerissen. Trotz großangelegter Suche kam für den Hamburger Seemann jede Hilfe zu spät.

Am Donnerstag hatten Einsatzkräfte das Schiffswrack und seine Leiche geborgen.

Ein Augenblick, der alles verändert hat, wie Florians Kollegen des Unternehmens "Hamburg Lines Man (HLM)" auf der Spendenplattform betterplace.me schreiben.

Der Festmacher sei der erste Azubi überhaupt bei den Hamburg Lines Man gewesen und nach seinem erfolgreichen Abschluss nicht nur dem Hamburger Hafen, sondern auch der Firma treu geblieben.

"Niemand wird die Lücke füllen können, die Florians Tod hinterlässt", so das Team in tiefer Trauer weiter. Um seiner Frau zumindest die "finanzielle Last" zu nehmen, hat die HLM-Familie den Aufruf gestartet.