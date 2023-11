Von Glühweingarten bis "nostalgisches" Winterdorf: Diese Weihnachtsmärkte eröffnen in Hamburg

Hamburg – Dieses Jahr wird die Weihnachtsmarkt -Saison aufgrund der sehr kurzen Adventszeit in manchen Bezirken wie Altona, Mitte und Wandsbek nicht nur früher (ab dem 17. November) eingeläutet, sondern es wird auch ganz neue Attraktionen geben. TAG24 stellt Dir die neuen Weihnachtsmärkte und Weihnachtsgärten in Hamburg vor.

Ganz neu ist der "Marché de Nöel", der vom 23. November bis zum 23. Dezember in den historischen Hamburger Stadthöfen seine Tore öffnen wird und Hamburgs weihnachtliche Angebot um ein weiteres Highlight ergänzen will.

Highlight des Hüttenzaubers ist die Almhütte am Bürgermeister-Petersen-Platz. Für ein bayerisch angehauchtes Weihnachtsfeeling werden nicht nur deftige Brotzeit und frische Brezeln, sondern auch ein Schmalzgebäck- und ein Waffel-Stand angeboten, deren Einnahmen laut Veranstalter zum Teil an Charity-Organisationen gehen.

Der "Hüttenzauber Neuer Wall" ist dieses Jahr wieder zurück in Hamburg und lädt vom 23. November bis zum 23. Dezember zu einem "vorweihnachtlichen Erlebnis" mitten in der Innenstadt ein, wie die Veranstalter im Vorfeld ankündigten.

In den Fassaden des ehemaligen Schwimmbads am Spielbudenplatz 26 zwischen dem Schmidt Theater und dem Schmidt’s Tivoli hat der Weingarten "sechsundzwanzig" diesen Sommer ein neues Zuhause gefunden. Nach einer kurzen Umbauzeit ist – pünktlich zur Vorweihnachtszeit – aus einem Weingarten ein Glühweingarten geworden.

Seit dem 1. November bietet der beliebte Beachclub "StrandPauli" direkt an den Hamburger Landungsbrücken statt Palmen einen beleuchteten Tannenwald inklusive Hafenblick und einer "rustikalen Almhütte" an, wie Geschäftsführer Hendrik Olschewski im Vorfeld mitteilte.

Die Punschhütte auf den "Winterterrassen Rahlstedt" bietet allerhand heiße Getränke zum Aufwärmen. © Bergmanngruppe

Zum ersten Mal verwandeln sich ab dem 24. November die Wandseterrassen in Hamburg-Rahlstedt in ein Winterdorf aus "nostalgischen Holzhütten", so die Veranstalter in einer Mitteilung.

Die "zentrale Punschhütte" wird Glühwein, Kakao Bodden- und Cranberry-Punsch und hausgemachtem Apfelpunsch ausschenken, weitere Hütten bieten herzhafte und süße Speisen wie Schmalzgebäck an.

Neben dem kulinarischen soll auch ein Unterhaltungs-Programm für Klein und Groß angeboten werden: darunter ein Kinderkarussell, einer Wunschzettelaktion mit Nikolaus am 6. Dezember sowie Live-Musik.

Ebenso besteht die Möglichkeit – passend zur Weihnachtszeit – etwas zurückzugeben und Geschenkpakete für Bedürftige am Glühweinstand abzugeben. Zudem wird es eine Charity-Hütte geben, die unter anderem handgemachte Dekoration für den guten Zweck anbietet.

Weitere Informationen unter weihnachtsmärkte-hamburg.de.