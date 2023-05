So wird das Wetter am Hafengeburtstag: Zieht das Hamburger Schietwetter vorbei?

Hamburg - Grau, regnerisch und nur ganz zarte Sonnenstrahlen: Mit verbesserungswürdiger Wetterlage ist am gestrigen Freitag der Hamburger Hafengeburtstag gestartet. Doch worauf müssen sich die Besucher am heutigen Samstag und morgigen Sonntag einstellen?

Grauer Himmel begrüßte die Schiffe und Besucher bei der Einlaufparade des 834. Hafengeburtstags in Hamburg. © Jonas Walzberg/dpa

Passend zum verhaltenen Hamburger Frühlingsanfang wird auch das Hafengeburtstagswochenende wechselhaft. Es ist ratsam, einen Schirm einzupacken beziehungsweise sich mit wetterfester Kleidung für das Hafenspektakel auszurüsten.

Der Samstag startet bedeckt und mit vereinzelten Schauern. Im Laufe des Tages und pünktlich zum weltweit einzigartigen Schlepperballett um 15 Uhr an den Landungsbrücken soll die Wolkendecke jedoch "zögerlich" auflockern, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Bei maximal 14 Grad am Samstag werden bei den am Abend geplanten Open-Air-Partys zwar keine Sommergefühle aufsteigen, dafür soll es in der Nacht zum Sonntag immerhin trocken bleiben.

Für die zahlreichen Bewunderer des maritimen Feuerwerks am Hafen sicherlich auch eine gute Nachricht: Ohne Schirm lässt es sich dann doch viel besser in den Himmel gucken.