Wetter: Bekommt Hamburg genug Schnee zum Rodeln?

Hamburg - Auch in Norddeutschland herrscht frühwinterliches Wetter . Das hält noch mehrere Tage an, wie die Aussichten zeigen.

Vermutlich können am Mittwochmorgen die Schlitten herausgeholt werden. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Tief "Oliver" zieht langsam ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bereits in der Nacht zum Mittwoch erreicht sein Nachfolger Tief "Quintius" von der Nordsee die Deutsche Bucht. Es bleibt damit wechselhaft. Außerdem strömt weiter Polarluft ins Land.

Bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt gibt es am Dienstag viele Wolken und teils weitere Schneeschauer. Interessant wird die Nacht zum Mittwoch. "Quintius" bringt reichlich weiße Flocken.

Bis Mittwochmorgen kann sich der Schnee in der Südwesthälfte Schleswig-Holsteins auf zwei bis fünf Zentimeter anhäufen. Nahe der Elbe und in Hamburg sind sogar vier bis acht Zentimeter wahrscheinlich.

Dabei sinken die Temperaturen in der Nacht an der Küste auf Werte um -3 Grad. Im Landesinneren werden um -6 Grad erreicht.

Am Mittwoch zieht der Schneefall zur Ostsee ab. Von Nordfriesland her lockern sich die Wolken langsam auf. Aufgrund der Polarluft gibt es auch tagsüber leichten Dauerfrost bei -1 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Tiefstwerte auf knackig kalte -5 bis -8 Grad, an den Küsten werden es um -2 Grad. Örtlich kann es leicht schneien.