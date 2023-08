15-Jähriger sticht mehrfach auf Freund (13) ein: Deshalb zweifelt Justiz an Schuldfähigkeit

Düsseldorf - Nach der Messerattacke eines 15-Jährigen auf seinen 13 Jahre alten Freund im Juni hat man den Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Messerstecher wieder aufgehoben. Die Behörden zweifeln die Schuldfähigkeit des Jugendlichen an.

Sowohl in einer sichergestellten E-Zigarette als auch im Körper des Tatverdächtigen sei liquides, synthetisch hergestelltes Cannabinoid festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am heutigen Mittwoch.



Eine als Sachverständige hinzugezogene Jugendpsychiaterin sei zu der Einschätzung gekommen, es sei daher nicht auszuschließen, dass er bei der Tat schuldunfähig gewesen sei. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet.

Die Ermittler hatten rekonstruiert, dass eine Gruppe von Jugendlichen vor der Tat Anfang Juni eine E-Zigarette herumreichte. Dem 15-Jährigen wurde danach schlecht.

An einem Kiosk, wo ihm Freunde eine Flasche Wasser kaufen wollten, sei sein Gemütszustand plötzlich von sehr benommen in aggressiv gekippt. Er griff nach einem Küchenmesser und stach mehrmals auf seinen 13 Jahre alten Freund ein. Der Junge war zunächst in Lebensgefahr, überlebte aber.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch, dass der Angriff aus heiterem Himmel gekommen sei und es vorher keine Anzeichen für Streit gegeben habe.