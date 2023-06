08.06.2023 16:40 Betrüger (21) will 84-Jährige übers Ohr hauen - und fällt selbst auf die Seniorin rein!

In Lübben (Dahme-Spreewald) ist ein 21-Jähriger mit seiner Betrugsmasche an einer Seniorin gescheitert und ging am Ende der Polizei ins Netz.

Von Christoph Carsten

Lübben - Dumm gelaufen: In Lübben (Dahme-Spreewald) ist ein 21-Jähriger mit seiner Betrugsmasche an einer Seniorin gescheitert und ging am Ende der Polizei ins Netz. Immer wieder geraten ältere Menschen ins Visier von Betrügern. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Zunächst hatte am Mittwochnachmittag eine aufmerksame Bankangestellte die Polizei über den Betrugsversuch informiert. Eine 84-jährige Kundin war zuvor von einem angeblichen Polizisten angerufen worden. Der falsche Beamte teilte der Seniorin mit, dass ein nahes Familienmitglied in Dresden einen schweren Unfall gehabt habe. Dabei sei ein Kind ums Leben gekommen. Um eine Untersuchungshaft ihres Angehörigen abzuwenden, müsse sie eine fünfstellige Summe zahlen, forderte der Betrüger die 84-Jährige auf. Betrugsfälle Polizei warnt erneut vor Schockanrufen: 86-Jährige wird Betrugs-Opfer Als die Polizei später die Anzeige der Rentnerin aufnahm, rief der angebliche Polizist erneut an und gab Details zu der geforderten Geldübergabe durch. In Absprache mit der Polizei ging die Frau darauf ein. Doch am Übergabeort traf der 21-Jährige nicht wie erwartet auf die ältere Dame, sondern auf Kriminalpolizisten in Zivil. Der Betrüger wehrte sich zunächst mit Schlägen und Tritten und verletzte die Beamten dabei. Am Ende konnte er aber zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa