Im Chat flog der Schwindel auf: Frau verklagt falschen Florian Silbereisen!

Görlitz - Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann stimmt oft tatsächlich etwas nicht: Francoise W. (62) ist schon seit Ewigkeiten Fan von Schauspieler, Moderator und Schlagerstar Florian Silbereisen (42). Als dieser sich plötzlich bei ihr meldete, gab es erst Freude, dann Verwunderung und schließlich berechtigte Skepsis. Denn in Wirklichkeit steckte ein Betrüger dahinter.

Der echte Florian Silbereisen (42) ist beliebt, holt mit Musikshows und als Traumschiff-Kapitän gute TV-Quoten. © picture alliance/dpa/ZDF

Wenn die Kinder es machen, tut es die Mutter oft auch: Um zu sehen, was die Jugend dort so treibt, hat Francoise ebenfalls einen TikTok-Account: "Da habe ich ein Video vom Florian Silbereisen gesehen."

Am 13. Mai war das. "Dann hat er mir so ein Wink-Symbol geschickt und gefragt, ob ich ein Fan bin." Das ist Francoise W. natürlich - und so war die Freude groß, als er ihr seine angebliche "Tourhandy-Nummer" gab und die Unterhaltung auf WhatsApp wechselte.

"Er schickte mir ein Bild von sich und Christian Anders", sagt sie. "Da glaubte ich erst mal, dass er es tatsächlich wäre." Sogar ein angeblicher Ausweis folgte.