Liebesbetrug im ganz großen Stil: 30-jährige Influencerin ausgeliefert

New York City - Einer 30-jährigen Influencerin wird vorgeworfen, über fünf Jahre lang älteren Damen und Herren insgesamt zwei Millionen Dollar abgezogen zu haben. Für die Anklage wurde sie extra von Großbritannien an die USA ausgeliefert.

Gegenüber einem ihrer angeblichen Liebesbetrug-Opfer soll Mona Faiz Montrage (30) ihren echten Namen erwähnt haben. In New York City wurde sie nun angeklagt. © Fotomontage: 123rf/mathiasberlin, Screenshot/Instagram/@hajia4reall

Am gestrigen Montag wurde Mona Faiz Montrage (30) in New York City in sechs verschiedenen Fällen des Überweisungsbetruges und Diebstahls angeklagt. Denn bevor die Influencerin als Musikerin durchstartete, soll sie eine kriminelle Karriere gehabt haben.

Die 30-Jährige kommt gebürtig aus Ghana und zählt dort mit über vier Millionen Followern auf Instagram zu den erfolgreichsten Influencern.

Laut einer Pressemitteilung war die 30-Jährige zwischen 2013 und 2019 angeblich Teil einer illegalen Organisation.

Mit dieser soll sie ihr Geld mit dem Betrügen von US-amerikanischen Unternehmen verdient haben. Außerdem wird ihr vorgeworfen, alleinstehende ältere Männer und Frauen durch romanische Avancen ausgenutzt zu haben.

Die Influencerin gab sich angeblich als eine andere Person aus und schickte ihren Opfern E-Mails und anderweitige Nachrichten. So machte sie ihnen weis, sie hätten eine romantische Beziehung. In einem besonders schlimmen Fall soll sie sogar einen Mann geheiratet haben.

Für diese Farce fälschte sie laut den Anklägern auch eine Urkunde. Unter dem Vorwand, dass die Farm ihres Vaters Geld bräuchte, soll sie von ihrem "Ehemann" dann rund 89.000 Dollar bekommen haben.

Während dieses Betruges benutzte sie anscheinend ihren richtigen Namen, erklärte die Staatsanwaltschaft.