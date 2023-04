Pflegedienst-Masche kostet Seniorin Tausende

Leipzig - Am gestrigen Dienstag betrog ein vorgeblicher Pflegedienst-Mitarbeiter eine Seniorin (85) um Tausende Euro.

Nur kurze Zeit nachdem die Seniorin dem Betrüger ihre Geldkarte mit der PIN-Nummer aushändigte, buchte er Geld von ihrem Konto ab. (Symbolbild) © andreypopov/123RF

Laut Polizei klingelte der Unbekannte gegen 11.45 Uhr bei der Frau zu Hause in der Arthur-Hoffmann-Straße im Zentrum-Süd.

Die 85-Jährige öffnete ihm die Tür, woraufhin er sich ihr als Pflegedienst-Mitarbeiter vorstellte. Davon überzeugt, ließ ihn die Seniorin in ihre Wohnung.

In einem Gespräch versprach er ihr, dass sie in Zukunft mehr Pflegegeld erhalten würde. Alles was er dafür benötige: Ihre Geldkarte und die vierstellige PIN-Nummer.

Als ihm die unwissende Dame beides übergab, verließ der Mann die Wohnung mit ihrer Karte.

Nur kurze Zeit später buchte der Verdächtige einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der 85-Jährigen ab.

"Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen", so Polizeisprecherin Maxi Böckel