Rettung im letzten Moment: Bank-Mitarbeiter wird für Rentner zum Helden

Ein Bank-Mitarbeiter hat verhindert, dass ein Rentner einem Betrüger sein Erspartes übergibt. (Symbolbild) © 123rf/usu79

Der Rentner hatte am gestrigen Dienstag gegen 14.30 Uhr versucht, einen großen Teil seiner Ersparnisse - einen fünfstelligen Euro-Betrag - in einer Bankfiliale in Erftstadt-Lechenich abzuheben.

Der aufmerksame Mitarbeiter vor Ort wurde nach Schilderung der Polizei im Gespräch mit dem Senior sofort hellhörig. Ihm drängte sich der Verdacht auf, dass der Kunde einem möglichen Trickbetrug zum Opfer fallen könnte.

Glücklicherweise zögerte er nicht lange und alarmierte die Polizei.

Wie die Ermittler am Mittwoch erklärten, stellte sich heraus, dass der Rentner zuvor einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten bekommen hatte. Dieser hatte den Senior unter einem Vorwand dazu gedrängt, das Geld abzuheben.

Offenbar ist es nur dem geistesgegenwärtigen Bank-Mitarbeiter zu verdanken, dass der ältere Herr letztendlich nicht um seine Ersparnisse gebracht wurde.