Mehrere Brände im selben Haus: Feuerteufelin sorgt für wochenlangen Auszug der Mieter

Der Birkwitzer Weg wurde insgesamt fünfmal in der Vergangenheit Ziel der Feuerwehrkräfte. © xcitepress/Benedict Bartsch

Angefangen haben soll die Deutsche am 30. August 2022 in einem Mehrfamilienhaus auf dem Birkwitzer Weg 27 in Leuben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Gegen 18 Uhr soll sie eine Kiste mit Altpapier im Hausflur angezündet haben, es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro an einer Wand und der Eingangstür.

Weiter ging's am Tag danach im selben Haus. Diesmal soll sie im Keller aufbewahrte Polstermöbel angezündet haben. Die Bewohner mussten evakuiert werden, ein Stromkabel und Wasserrohre wurden beschädigt.

Für die Mieter hatte das gravierende Folgen, sie konnten vier Wochen lang nicht zurück in ihre Wohnungen. Schaden durch den Brand: 85.000 Euro.

Am 29. September habe die Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft im selben Haus einen Kinderwagen im Fahrradkeller angezündet. Ein Anwohner löschte das Feuer, wurde anschließend mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.