Brutalo-Bande prügelte Mann ins Krankenhaus: Polizei sucht diese Alex-Schläger

Berlin - Die Tat liegt circa eineinhalb Jahre zurück, doch nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Sie fahndet nach vier jungen Männern, die einen damals 32-Jährigen am Alexanderplatz verprügelt haben sollen.

Als alle fünf schließlich an der Bushaltestelle Grunerstraße/Ecke Dircksenstraße ausgestiegen sind, eskalierte die Situation. Das Quartett soll den Mann geschlagen und getreten haben, sodass dieser mit einer Platzwunde am Kopf sowie Verletzungen im Schulterbereich ins Krankenhaus musste.

Hinweise richtet Ihr bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße in 10559 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-574134, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471100, per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.