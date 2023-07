Diethard I. aus Pulheim spurlos verschwunden - wer hat den 67-Jährigen gesehen?

Bergheim/Pulheim - Die Polizei fahndet aktuell nach dem 67-jährigen Diethard l. aus Pulheim! Der Senior wurde zuletzt am gestrigen Dienstag am Bahnhof in Bergheim gesichtet.

Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands kann die Polizei aktuell nicht ausschließen, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befinden könne.

Der 67-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

1,95 Meter groß

graue, schulterlange Haare

Unterlippenbart

trug eine blaue Jeans mit Loch am rechten Oberschenkel

dunkelblau-hellblaues Oberteil

dunkle Lederschuhe

dunkle, graue Kappe mit "Köln-Logo"

Zeugen berichteten der Polizei, dass sie den Gesuchten am Dienstag zuletzt am Bahnhof in Bergheim in der Nähe seines Wohnortes gesehen hätten.