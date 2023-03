EC-Karte geklaut und Konto geräumt: Polizei sucht diesen Mann

Zossen - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Gesucht wird ein Mann, der einer Frau im Zug das Portemonnaie gestohlen haben soll, um im Anschluss mit der EC-Karte Geld abzuheben.

Dieser Mann soll im vergangenen Jahr mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben. Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizeiangaben wurde einer Frau am 8. Oktober 2022 in der Regionalbahn (RE7) von Berlin nach Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) ihr Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen. Darin befand sich neben Bargeld auch ihre EC-Karte.

Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkt hatte, verständigte sie die Polizei und ließ die Bankkarte sperren. Offenbar nicht schnell genug: Denn in der Zeit hatte der unbekannte Täter bereits an einem Geldautomaten in Zossen Geld vom Konto der Bestohlenen abgehoben.

Der Schaden beläuft sich den Angaben nach auf einen vierstelligen Betrag. Nun sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei sucht deshalb nach Personen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters machen können.