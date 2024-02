Ehepaar belästigt und Mann verprügelt: Wer kennt diese U-Bahn-Schläger?

Als das Paar den Waggon am Bahnhof Alexanderplatz verließ, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein, wobei dem 34 Jahre alten Mann auf dem Bahnsteig mehrfach von den drei Gesuchten ins Gesicht geschlagen worden sei. Er erlitt dadurch Verletzungen an Lippe und Nase.

Die mutmaßlichen Täter sollen Teil einer Gruppe von sechs bis acht jungen Männern gewesen sein, die am 26. März 2023 gegen 6.10 Uhr ein Ehepaar in einem Zug der U8 in Richtung Hermannstraße beleidigt und bedroht haben sollen, als der Mann das Fotografieren seiner Frau untersagt habe.

Auch die Tatverdächtigen Nummer drei (l.) und Nummer zwei sind von einer Überwachungskamera gefilmt worden. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die drei mutmaßlichen Schläger werden wie folgt beschrieben

Tatverdächtiger 1:

etwa 19 bis 22 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

dunkelblonde Haare

mit schwarzer Jacke der Marke The North Face bekleidet

Tatverdächtiger 2:

etwa 19 bis 22 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

kurze, dunkelblonde Haare



kräftige Statur

abstehende Ohren

trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke von The North Face

Tatverdächtiger 3:

etwa 19 bis 22 Jahre alt

kurze, braune Haare

bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, grauer Jeans und weißen Sneakern

Die Kriminalpolizei fragt, wer die abgebildeten jungen Männer kennt und Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen kann. Wer hat die Tat selbst beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in 10557 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer 030/4664574112 (zu Bürodienstzeiten) und 030/4664571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.