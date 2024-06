Am Busbahnhof bewusstlos geschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Falkensee - Nach einem Körperverletzungsdelikt am Herrentag fahndet die Polizei in Falkensee ( Havelland ) nach einem bislang unbekannten Mann.

Die Polizei Brandenburg fahndet nach diesem Mann. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Behörden-Informationen ereignete sich die Tat am Himmelfahrtstag, 18. Mai vergangenen Jahres gegen 16.05 Uhr am Busbahnhof in einem Bus der Linie X37.

Demnach rief der Tatverdächtige am Bahnhof zwei Männer zunächst zu sich und schlug einem von diesen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Das Opfer des Angriffs verlor daraufhin das Bewusstsein.

Die Überwachungskameras im Bus zeichneten den noch nicht identifizierten Schläger auf. Mit der Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: