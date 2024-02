Frau offenbar in der U3 vergewaltigt: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Nach einer Vergewaltigung in einer Berliner U-Bahn fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut den Ermittlern steht der Mann in Verdacht, am Freitag, 9. Februar 2024, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr eine Frau in der U3 zunächst sexuell genötigt und dann vergewaltigt zu haben.

An der Endhaltestelle Krumme Lanke stieg der Tatverdächtige aus der U-Bahn und begab sich über den Bahnhofsvorplatz vermutlich zum Bus der Linie 118 in Richtung Wannsee.

Auf dem Bahnhof wurde der Mann von Überwachungskameras der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aufgezeichnet. Video-Aufnahmen des mutmaßlichen Sexualstraftäters gibt es bei der Polizei.

Mit der Veröffentlichung des Materials erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem bezüglich der Identität und des Aufenthaltsortes des Unbekannten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: