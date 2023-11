Geld von einem 17-Jährigen erpresst: Wer kennt diese vier Personen?

Berlin - Die Polizei in Berlin erhofft sich mit der Veröffentlichung von Fotos Hinweise zur Ergreifung von vier Verdächtigen, die im Januar 2023 einen 17-Jährigen ausgeraubt haben sollen.

Da der Jugendliche kein Geld dabei hatte, zwangen sie ihn, am U-Bahnhof welches abzuheben. Anschließend flüchtete das Quartett mit der Beute und entkam.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der Vorfall am 18. Januar 2023 gegen 21.10 Uhr im Zwischendeck des U-Bahnhofs Wilmersdorfer Straße ereignet haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-273315 (während der Bürodienstzeiten), unter der Rufnummer (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail unter dir2k33@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.