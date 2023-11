Verurteilter Mörder floh während Freigang: Machte es ihm die Polizei so einfach?

Germersheim/Bruchsal - Wo ist der verurteilte Mörder Aleksandr Perepelenko (43) ? Diese Frage stellt sich die Polizei bereits seit Ende Oktober. Wurde es dem Schwerverbrecher derart leicht gemacht, seinen Aufpassern zu entkommen? Das will zumindest der SWR mittlerweile erfahren haben.

Aleksandr Perepelenko (43) wurde bereits im Jahr 2012 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. © Montage: LKA Baden-Württemberg, Julian Stratenschulte/dpa

Doch zunächst ein Blick zurück: Im Jahr 2012 wird Perepelenko vom Karlsruher Landgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er soll einen Postboten (†44) aus Habgier zunächst gefesselt, geschlagen und mit einem Gurt bis zum Tode stranguliert haben.

Im Verlauf seiner Haft soll sich Perepelenko weitestgehend vorbildlich verhalten haben, beschwerte sich in einem Brief sogar recht spießbürgerlich über den mangelnden Nichtraucherschutz in der JVA Bruchsal.

Seit 2019 durfte der 43-Jährige schließlich seine Frau und seine zwei Kinder dreimal im Jahr während eines bewachten Freigangs zur Förderung der Familienzusammenführung sehen. Bei einem zuvor genau durchgeplanten Treffen an einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim gelang ihm schließlich die Flucht.

Entscheidend hierbei: Kurz zuvor hatte sich Perepelenko von den Justizvollzugsbeamten in einen Baumarkt bringen lassen - angeblich, weil er Holz für seine Frau kaufen wollte. Doch scheinbar entwendet er hierbei ein Werkzeug, mit dem er laut einem Bericht von Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (52, CDU) seine Fußfessel löste.

Diese wurde an eben jenem verhängnisvollen 30. Oktober wenige Stunden nach der Flucht im Ortskern von Germersheim gefunden.