Graffitis am Alexanderplatz: Wer kennt diesen mutmaßlichen Hitlergruß-Sprayer?

Berlin - Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der in Berlin den Bahnhof Alexanderplatz in großem Ausmaß beschmiert haben soll.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © 123RF/angelarohde, Polizei Berlin (Bildmontage)

Am Montag veröffentlichten die Ermittler ein Foto des zur Fahndung ausgeschriebenen Mannes.

Er wird verdächtigt, am 25. Juni vergangenen Jahres gegen 6.50 Uhr mit oranger Farbe mehrere Graffitis auf dem Boden, an den Wänden und Schaufenstern sowie an einem Geldautomaten und an eine Rolltreppe gesprüht zu haben.

Mehrfach wurden Buchstabenkombinationen verwendet und in einem Fall auch die Zahlenkombination "88", die unter Neonazis als getarnter Hitlergruß verwendet wird.

Der bislang Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

kurze braune Haare

Tätowierung auf dem linken Handrücken

zuletzt bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Adidas-Hose, weißen Nike-Schuhen

hatte einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Bauchtasche bei sich

Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen kann. Zudem wollen sie wissen, wer Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.