12.02.2025 16:59 Großeinsatz der Polizei! Straftäter flüchtet aus Psychiatrie

Die Polizei sucht in Hamburg nach einem geflüchteten Straftäter. Der Mann war am Nachmittag aus der Asklepios-Klinik in Rissen abgehauen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großalarm in Hamburg! Am Mittwochnachmittag soll ein gefährlicher Straftäter aus der geschlossenen Psychiatrie einer Klinik im Stadtteil Rissen geflohen sein. Eine Fahndung läuft derzeit. Die Hamburger Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Straftäter. © Lenthe-Medien/Schmid Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz auf TAG24-Nachfrage, konnte aber keine weiteren Angaben machen. Der Mann soll gegen 14.40 Uhr aus der Asklepios-Klinik abgehauen seinen. Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach dem Sträfling. Im Einsatz ist neben einem Spürhund auch ein Polizei-Hubschrauber. Zudem suchen die Beamten an den Bahnhöfen nach dem Flüchtigen. Zahlreiche Streifenwagen und Kräfte der Bereitschaftspolizei wurden für die Suche zusammengezogen. Der Mann wird als gefährlich eingestuft. Daher sind die Beamten in der direkten Umgebung der Klinik auch mit Maschinenpistolen bewaffnet und durchkämmen nahe gelegene Waldstücke und Straßen.

