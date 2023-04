19.04.2023 11:03 Hamburger Polizei fahndet nach Dieben: Wer erkennt diese beiden Männer?

Zwei Männer brachen am 8. August in ein Haus in Hamburg ein. Mit den Fotos der Überwachungskameras fahndet die Polizei nun in der Öffentlichkeit nach ihnen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Wer kann Hinweise geben? Im August brachen zwei Männer in ein Haus in Hamburg ein, klauten Bargeld und Schmuck. Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Diese beiden Männer brachen am 8. August in ein Haus in Hamburg-Volksdorf ein. © Fotomontage: Polizei Hamburg Wie die Beamten mitteilten, kam es am 8. August zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr in der Straße "Wietreie" (Stadtteil Volksdorf) zu dem Diebstahl. Demnach verschafften sich die beiden Männer über die Kellertür Zugang zu einem Einfamilienhaus, wurden während des Raubes von einer Überwachungskamera gefilmt. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Täter führten, wird nun mithilfe der Fotos in der Öffentlichkeit nach ihnen gefahndet. Fahndung 82-Jährigen um einige Tausend Euro betrogen: Suche nach Täterin eingestellt Täter 1 wird wie folgt beschrieben: osteuropäische Erscheinung

hellbrauner Vollbart

schwarze Jogginghose

Sweatjacke mit dunkelblauen und weißen Elementen

dunkelblaue Jacke

schwarze Bauchtasche der Marke "Levis"

schwarzes "Nike"-Basecap Täter 2 wird wie folgt beschrieben: osteuropäische Erscheinung

kurze dunkelbraune Haare

dunkelbrauner Vollbart

dunkelblaue Hose

schwarzer Pullover mit dunkelrotem Streifen, olivgrünem Brustemblem und grünem Logo auf dem Rücken Mit den Fotos der Überwachungskameras fahndet die Polizei nun in der Öffentlichkeit nach den Dieben. © Polizei Hamburg Hinweise zu den Gesuchten werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Hamburg