Kabel und Leiterplatten im Wert von Tausenden Euro gestohlen: Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter aus Brandenburg. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Den Ermittlern zufolge ereigneten sich die zwei Taten am Dienstag, dem 15. August vergangenen Jahres, gegen 20 Uhr und am Sonntag, dem 24. September, gegen 18 Uhr auf einem Grundstück in im Bereich des Trebbiner Damms.

Offensichtliches Ziel des gesuchten Tatverdächtigen waren diverse Kabel und Leiterplatten. Der Schaden der entwendeten Güter beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Den Ermittlern liegen Bildaufnahmen vor, mit denen sie nach dem Tatverdächtigen suchen.



Die Kriminalpolizei fragt, wer die abgebildete Person kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.