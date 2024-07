Kopfgeld ausgesetzt! Ermittler suchen Auto- und Hecken-Feuerteufel

Eine der Thuja-Hecken, die bei der Brandserie im Gebiet Kamenz abfackelte. © Polizei Sachsen/Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Montag mitteilte, dauern Ermittlungen zu den Fällen an.

Bereits Anfang Juli suchten Beamte nach Zeugen, insbesondere nach einem Radfahrer. Der konnte zwar bereits identifiziert werden, dennoch bitten Behörden um weitere Hilfe samt ausstehender Belohnung.

Doch was war passiert? Im Mai brannten insgesamt fünf Autos, davon vier in Kamenz und eines in Oßling. Täter schlugen immer in den späten Abend- oder Nachtstunden zu. Am 15. Mai erwischte es einen Opel Zafira, zwei VW Golf, einen Skoda Felicia und am 20. Mai einen Honda Jazz. Das Ergebnis: etwa 39.000 Euro Schaden.

In der Nacht zum 12. Juni brannten ein Mercedes und ein Hyundai im Kamenzer Herrental in Höhe der Gedenkstätte. Dieses Mal entstanden rund 50.000 Euro Schaden. Die Autos: völlig abgefackelt.