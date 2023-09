Mutmaßlicher Einbrecher gesucht: Wer kennt diesen Mann?

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Informationen der Ermittler soll der bislang Unbekannte die Tat am Mittwoch, dem 24. August vergangenen Jahres begangen haben und dabei von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein.

Demnach sei der zur Fahndung ausgeschriebene Mann gegen 12.40 Uhr in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Habsburgerstraße 8 in Schöneberg eingebrochen.

Dort soll der Tatverdächtige mehrere Wertgegenstände entwendet haben.

Der Gesuchte wie folgt beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

1,85 bis 1,95 Meter groß

sportlich, athletische Statur

kurze, schwarze Haare

bekleidet mit einem Tank Top

Falls Du den abgebildeten Mann kennst oder Angaben zu seiner Identität und/oder dem Aufenthaltsort machen kannst oder weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder zu dem Tatverdächtigen hast, dann melde Dich mit den Hinweisen an die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) unter der Rufnummer (030) 4664-472133 sowie jede andere Polizeidienststelle.