Nach Angriff auf Autofahrer: Wer kennt diese drei Männer?

Der Vorfall soll sich um 19 Uhr an der Mainzer Ecke Biebricher Straße ereignet haben. Die drei Verdächtigen sollen vom 35-jährigen Mitarbeiter eines Fahrdienstes von der Sonnenallee in die Mainzer Straße befördert wurden sein.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte die Polizei Fotos von drei Männern, die am 16. September 2022 in Berlin-Neukölln einen tätlichen Angriff auf einen Autofahrer ausgeübt haben sollen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573100 (während der Bürozeit) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürozeiten), per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.