Nach Raubüberfall am Alexanderplatz: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem jungen Mann, der am 16. Juli 2022 einen gemeinschaftlichen Raub am Berliner Alexanderplatz durchgeführt haben soll.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, soll der junge Mann damals um 4 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz an einem Raub unmittelbar tatbeteiligt gewesen sein.

Hinweise nimmt das Intensivtäterkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Str. 55 in Treptow unter den Rufnummern (030) 4664-373221 /373230 oder per E-Mail an dir-3-k-32@polizei.berlin.de entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Berliner Polizei wenden.