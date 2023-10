Nach Schüssen auf Shisha-Bar: Polizei sucht diesen Mann

Die Polizei sucht nach Schüssen auf eine Shisha-Bar im August nach diesem Mann. © Fotomontage: Polizei Hamburg (2)

Dazu veröffentlichte sie am Montag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bilder aus einer Überwachungskamera. Der Mann, der dort zu sehen ist, soll am 13. August in der Holstenstraße im Stadtteil Altona mehrere Schüsse auf die Fensterfront einer Shisha-Bar abgefeuert haben.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr in der geschlossenen Lokalität.

Der gesuchte Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: