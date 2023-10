Junge Frau schlägt erstes Date vor, doch 26-Jähriger ahnt nicht, dass er in eine Falle tappt

Köln – Die Kölner Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach einer jungen Frau. Sie soll sich über eine Dating-App mit einem Mann verabredet haben. Anstelle eines romantischen Treffens tappte der ahnungslose 26-Jährigen jedoch geradewegs in eine Falle!

Mit diesen drei Fotos sucht die Kölner Polizei nach der Verdächtigen. © Montage: Polizei Köln

Die junge Frau, die sich in der Dating-App "Lara" nennt, traf sich in einem Park in Köln-Finkenberg mit dem 26-Jährigen.

Die Ermittler vermuten, dass die Unbekannte ihren Datepartner absichtlich zu dem Spielplatz an der Stresemannstraße gelockt hat.

So erwartete den 26-Jährigen vor Ort eine üble Überraschung.

Nach einer Weile näherte sich eine Gruppe von sechs oder sieben Jugendlichen. Die Fremden fragten den Mann zunächst nach einem Feuerzeug.

Plötzlich besprühten die Jugendlichen den 26-Jährigen mit Pfefferspray, griffen ihn an und raubten ihn aus. Als der Mann die Flucht ergriff, beschädigten die Täter sein Fahrzeug.

Der Überfallene meldete sich nach dem Vorfall, der sich bereits am 11. März gegen 22 Uhr ereignet hat, bei der Polizei. Dabei äußerte er den Verdacht, dass seine Date-Partnerin mit den Jugendlichen unter einer Decke stecken könnte.