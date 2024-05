Passanten in Cottbus attackiert: Wer kennt diesen Suff-Schläger?

Cottbus - Die Kriminalpolizei Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der im Januar zwei Fußgänger in Cottbus angegriffen haben soll.

Der betrunkene Mann soll unter anderem mit seiner gefüllten Einkaufstasche zugeschlagen haben. © Polizeidirektion Süd

Zu diesem Zweck hat die Behörde ein Foto veröffentlicht, das einer der Geschädigten von dem Angreifer machen konnte.

Der Gesuchte soll am 12. Januar 2024 gleich zweimal auf Fußgänger losgegangen sein, zunächst gegen 15.50 Uhr in der Rathenaustraße und dann noch einmal gegen 16 Uhr in der Feldstraße.

Dabei habe er die Passanten beleidigt und geschlagen, unter anderem soll der sichtlich Betrunkene eine Person mit einer gefüllten Einkaufstüte verletzt haben.

Die Ermittler fragen, wer den Tatverdächtigen kennt. Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?