Polizei fahndet nach Tank-Betrüger: Wer kennt diesen Mann?

Velten - In Velten (Landkreis Oberhavel) hat ein Diesel-Fahrer getankt, aber nicht bezahlt. Die Polizei Brandenburg bittet um Mithilfe: Wer hat den mutmaßlichen Tank-Betrüger gesehen?

Der gesuchte Mann betrat den Shop der Tankstelle zwar - allerdings nur um Zigaretten zu kaufen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei tankte der bisher unbekannte Mann am 7. Januar seinen schwarzen Kombi an einer Tankstelle an der Ahornstraße. Später fuhr der mutmaßliche Tank-Betrüger weg, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Demnach war der Mann nach dem Tanken zwar in den Shop gegangen, kaufte dort aber lediglich Zigaretten.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Mann.