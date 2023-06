Raub auf Lebensmitteldiscounter: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Am 4. November 2022 ereignete sich in Berlin-Gropiusstadt ein Raub auf einen Lebensmitteldiscounter. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit jetzt um Mithilfe zur Ergreifung des Räubers.

Der soll am 4. November einen Lebensmitteldiscounter betreten und Kaufabsichten vorgetäuscht haben. Der Täter griff dann beim Bezahlen in die geöffnete Kassenlade, um darin befindliches Geld zu entwenden.

Wie die Berliner Polizei am Montagmorgen mitteilte, fahnden die Behörden in der Hauptstadt nach einem mutmaßlichen Räuber.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473112, per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.