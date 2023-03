Raubüberfall auf Postfiliale: Wer erkennt diesen Mann?

Bremerhaven – Wer kennt diesen Mann? Mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem noch unbekannten Täter, der im Januar eine Postfiliale in Bremerhaven-Wulsdorf überfallen haben soll.

Am 9. Januar gegen 17.30 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Postfiliale in Bremerhaven-Wulsdorf. © Polizei Bremerhaven

Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Mann mit Bart gegen 17.30 die Filiale im Wulsdorf-Center an der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf.

Am Kassenschalter forderte dieser einen Angestellten unter Androhung von Gewalt auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen und in eine Sporttasche zu legen. Der Angestellte kam der Forderung nach und der Täter verließ mit dem Bargeld die Filiale in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte soll neben einer schwarzen Strickjacke eine schwarze Sturmhaube und eine schwarz-weiß gemusterte Kufiya getragen haben.

Zudem habe er mit Akzent gesprochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.