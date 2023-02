Rentner zu Hause bedroht und ausgeraubt: Wer kennt diese Männer?

Der erste gesuchte Mann soll Kettenraucher gewesen sein. © 123RF/Ralf Liebhold, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Die gesuchten Männer sollen am Mittag des 25. Oktober 2022 das Grundstück eines Rentners in Jüterbog betreten und dem Senior angeboten haben, dessen Asbestdach zu einem günstigen Preis zu erneuern, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte.

Nach Abschluss der Arbeiten forderten die Gauner jedoch eine weitaus höhere Summe als vereinbart. Als sich der Geschädigte weigerte, zu bezahlen, bedrohte ihn einer der Tatverdächtigen mit einem Messer und Pfefferspray und erpresste so die Herausgabe von mehreren Tausend Euro Bargeld.

Tatverdächtiger Nummer eins wird wie folgt beschrieben: