Sie sollen 15-Jährigen mit Messer bedroht haben: Kölner Polizei jagt Räuber-Duo

Köln - Wer kennt die beiden Jugendlichen? Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei jungen Männern, die einen 15-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof ausgeraubt haben sollen.

Anschließend sollen die Räuber mit ihrer Beute in den Hauptbahnhof und weiter mit der Regionalbahn 26 in Richtung Remagen geflüchtet sein.

Als sich der Jugendliche weigerte, den beiden sein Geld zu geben, habe einer der Verdächtigen seine Jacke angehoben und dem 15-Jährigen das Messer gezeigt, das in seinem Hosenbund steckte.

Die Tat hatte sich bereits am 18. Januar (Samstag) auf dem Bahnhofsvorplatz ereignet, wie die Ermittler am heutigen Donnerstag mitteilten.

Wer Hinweise zur Tat oder den Gesuchten hat, kann sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail mit den Ermittlern in Kontakt setzen. Die Polizei warnt: "Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!"