Supermarkt mit Messer ausgeraubt: Wer kennt diese Männer?

Berlin - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die verdächtigt werden, im vergangenen Jahr einen Supermarkt in Berlin-Neukölln überfallen zu haben.

Die Polizei fahndet mit Bildern der Überwachungskamera nach den Supermarkt-Räubern. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die veröffentlichten Bilder einer Überwachungskamera zeigen die beiden bisher Unbekannten, die am 13. August den schweren Raub im Supermarkt begangen haben sollen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die zwei Maskierten die Filiale an der Richardstraße gegen 19 Uhr betreten. Beide Männer waren mit Messern bewaffnet und forderten unter Drohungen Bargeld an der Kasse.

Nacheinander griffen beide mutmaßlichen Täter in die Kasse und stopften die Scheine in eine mitgebrachte Tasche. Anschließend flohen die Unbekannten zu Fuß in Richtung Richardplatz.

Die Kriminalpolizei fragt: