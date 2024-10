Uhren-Räuber gesucht - Er soll zwei Brüder im Leopoldkiez angelockt haben

Berlin - Die Polizei will einen Überfall auf zwei Brüder in Charlottenburg-Wilmersdorf aufklären und veröffentlichte Fotos eines mutmaßlichen Räubers, dessen Plan schiefgegangen ist.

Bei Ankunft an der vermeintlichen Adresse des auf den Fotos abgebildeten Mannes soll er den 21-jährigen Fahrer aus dem Auto gelockt und ihm ein Messer vorgehalten haben. Um an die fremden Wertsachen zu gelangen, habe der Tatverdächtige in Richtung des Jüngeren gestochen, ohne ihn zu verletzen.

Am 29. Juni soll der Tatverdächtige versucht haben, zwei Brüder im Alter von 21 und 24 Jahren am Rüdesheimer Platz zwischen 4 und 6 Uhr auszurauben.

Die Kripo fragt:

Wer kennt die abgebildete Person, beziehungsweise kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Telefonnummern 030/4664273110 (innerhalb der Bürozeiten), außerhalb der Bürodienstzeiten an 030/4664271100, per E-Mail, sowie über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.