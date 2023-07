Vorsicht vor diesen flinken Fingern! Polizei fahndet nach Taschendieben

Ziesar - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach mutmaßlichen Taschendieben. Die Tatverdächtigen sollen an der Autobahnraststätte Buckautal-Nord auf der A2 zwischen Wollin und Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) zugeschlagen haben.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahnden die Ermittler nach den mutmaßlichen Taschendieben. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die drei Männer mit einem blauen Alfa Romeo mit polnischem Kennzeichen auf das Tankstellen-Gelände gefahren.

Zwei der Tatverdächtigen stiegen daraufhin aus dem Auto aus: Einer von ihnen betrat den Verkaufsraum und beobachtete von dort aus den Fahrer und Beifahrer eines Transporters, der auf der Tankstelle abgestellt war.

Derweil trat der andere an den Transporter heran und stahl einen schwarzen Rucksack der Marke "Puma" aus dem Wagen. In diesem befanden sich Bargeld und persönliche Ausweisdokumente. Anschließend stiegen die Tatverdächtigen wieder in ihr Auto und machten sich aus dem Staub.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten die Männer noch nicht ausfindig gemacht werden. Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera hofft die Polizei nun auf Mithilfe der Bevölkerung.