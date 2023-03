Festnahme zu brutal? 19-Jähriger erlitt Trommelfellriss, Polizist angeklagt

Auf einem Parkdeck entdeckten die Beamten in sportlichem Zivil den Verdächtigen und drei weitere Männer, die daraufhin flüchteten. Der 30-Jährige und ein Kollege stellten den 19-Jährigen schließlich in einem Hauseingang.

Weil der junge Mann sich widersetzte, "habe ich von vorne zu seinem Kopf gegriffen und ihn zu Boden gebracht", sagte der Angeklagte. "Das ist eine Festnahmetechnik, die wir in der Ausbildung gelernt haben." Es sei also ein schneller Griff zum Kopf, kein Schlag gewesen.

Auf dem Weg zur Übergabe an die Besatzung eines Streifenwagens soll der 30-Jährige dem Verdächtigen erneut grundlos einen Schlag auf das linke Ohr versetzt haben. Das sei bloß "ein Irritationsschlag zur Eigensicherung" gewesen, um "einen Angriff zu verhindern", sagte der Beamte. Der 19-Jährige habe sich zuvor losgerissen.

Dieser wurde am Donnerstag nicht mehr gehört und soll beim nächsten Prozesstermin am 20. April aussagen. Er tritt als Nebenkläger auf, laut seiner Anwältin will er in einem Zivilverfahren auch Schmerzensgeld fordern.