Entführt, gequält und erpresst: Mutmaßliche Kidnapper vor Gericht!

Zwei Männer sollen einen verschuldeten Mann entführt, ihn gequält und Lösegeld gefordert. Sie stehen nun in Heilbronn vor Gericht.

Heilbronn - Die brutale Tat erinnert ein wenig an eine Thriller-Serie aus dem Streaming-Dienst: Ein Familienvater wird in Schwäbisch Hall in seiner Wohnung überfallen, nach Brandenburg verschleppt und gequält.

Im November sind noch drei Prozesstage am Landgericht Heilbronn geplant. © Marijan Murat/dpa Bevor das geforderte Lösegeld gezahlt wird, kann ein Spezialeinsatzkommando die mutmaßlichen Entführer überwältigen und das Opfer, einen verschuldeten Bauunternehmer, befreien. Vor dem Heilbronner Landgericht müssen sich von Dienstag (9 Uhr) an nicht nur die beiden mutmaßlichen Kidnapper wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten, sondern auch ein möglicher Kumpan. Nach Angaben des Landgerichts hatten die beiden angeklagten Männer, ein damals 28-jähriger Deutscher und ein 26 Jahre alter Montenegriner, eine geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer. Um Schulden einzutreiben, sollen sie laut Anklage ihr damals 46 Jahre altes Opfer im vergangenen März bereits in dessen Wohnung geschlagen, dann in ein Auto gezerrt und nach Schönwalde in Brandenburg verschleppt haben. Dabei gingen die Männer äußerst brutal vor, heißt es in einer Meldung des Gerichts. In dem brandenburgischen Haus schossen sie den Mann aus Schwäbisch Hall zunächst mit einer Softairpistole mehrmals ins Bein und traktierten ihn mit einer elektrischen Bohrmaschine.

Dritter Mann soll Komplize gewesen sein