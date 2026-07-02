Frontalcrash mit Tempo 150: Mordvorwurf im Raum

Balingen - Im Fall eines verheerenden Unfalls mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten bei Haigerloch (Zollernalbkreis) hat die Nebenklage beantragt, das Verfahren an das Landgericht Hechingen zu verweisen.

Der Wagen kollidierte mit einem Transporter - mit verheerendem Ausgang. Nun soll das Verfahren vor dem Landgericht Hechingen fortgeführt werden. © Tom Weller/dpa

Außerdem wurde ein Haftbefehl gegen den 33 Jahre alten Angeklagten beantragt wegen Fluchtgefahr.



Die Nebenklagevertreter wollen prüfen lassen, ob ein vorsätzliches Tötungsdelikt oder gar Mord vorliegt. Der Angeklagte habe bei der bewussten Hochrisikofahrt und einer Geschwindigkeit von mehr als 150 Kilometern pro Stunde mit seinem 440 PS starken Sportwagen Gleichgültigkeit und eine verachtenswerte Gesinnung an den Tag gelegt. Er habe die Gefahr erkannt, sie aber bedenkenlos und rücksichtslos beiseitegeschoben, sagte Nebenklagevertreter Lasse Jonek.



Der 33 Jahre alte Autofahrer steht derzeit vor dem Amtsgericht Balingen, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und gefährlicher Körperverletzung.

Am 8. März 2025 hatte der Angeklagte laut Anklage bei einem Überholversuch die Kontrolle über seinen Mustang verloren und war annähernd frontal in einen entgegenkommenden Transporter geprallt.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters sowie zwei Mitfahrer starben infolge der Verletzungen, die sie bei dem Unfall auf der Bundesstraße 463 erlitten.