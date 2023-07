Tödliche Dosis in Kindermilch: Vater zu Haft verurteilt!

Inga Berg (l.), Verteidigerin des Angeklagten, stand im Verhandlungssaal des Landgerichts Mannheim bei Einzug des Richters Gerd Rackwitz (5.v.l.) neben einem leeren Stuhl. Der Beschuldigte erschien erst, nachdem Fotografen und Videografen den Saal verlassen hatten. © Uwe Anspach/dpa

Er mischte eine letztlich tödliche Dosis Beruhigungsmittel in die Milch seiner kleinen Tochter - deshalb ist der Vater des Kindes am Mittwoch zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Das Landgericht in Mannheim wertete die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge.

Der 24 Jahre alte Mann hatte zugegeben, seiner Tochter am 10. Juli 2022 in seiner Wohnung in Viernheim (Hessen) eine Tablette mit einem Antidepressivum in die Milch zerkleinert zu haben, ohne aber das 17 Monate alte Kind töten zu wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der von der Kindesmutter getrennt lebende Angeklagte habe zwar vorhersehen können, dass die Gabe des Medikaments auch zum Tod führen könnte, sagte der Vorsitzende Richter, jedoch sei das Gericht nicht überzeugt, dass er die Tötung billigend in Kauf nahm.

Der Angeklagte nahm den Richterspruch äußerlich ruhig zur Kenntnis. Die Urteilsbegründung verfolgte er weitgehend mit gesenktem Blick, Arme und Brille auf den Tisch vor sich gelegt.