Versuchter Mord an Polizisten: Opfer spricht detailliert von brutalem Angriff!

Während des Angriffs habe er innerlich nach seiner Mutter gerufen und sich gewünscht, dass die Tat vorbei sei. "Unabhängig davon, in welche Richtung. Ob in Richtung Himmel oder ob die Täter von mir ablassen und ich überlebe."

Die drei jungen Männer müssen sich wegen versuchten Mordes vor der Jugendkammer verantworten. © Stefan Puchner/dpa

Ergriffen erzählte er von einem Besuch seines besten Freundes im Krankenhaus. Der habe sich erst seinem Zimmernachbarn statt ihm zugewandt.

"Da wurde mir bewusst, dass ich so beschissen aussehe, dass mein bester Freund mich nicht erkennt." Seine jüngere Schwester sei bei ihrem Besuch zusammengebrochen.

Laut Staatsanwaltschaft haben die drei Angeklagten mit dem 13-Jährigen in der Tatnacht beschlossen, einen Fremden aufzumischen und gemeinsam zusammenzuschlagen. Der Polizist war demnach in zivil unterwegs.

Auf dem Heimweg vom Polizeipräsidium Ulm seien ihm die Männer aufgefallen, auch weil sie Sturmmasken getragen haben sollen. Er habe sie angesprochen und die Polizei verständigt, weil die Gruppe ihm verdächtig vorgekommen sei.

Die Männer sollen ihn in einen Hinterhalt gelockt und niedergeschlagen haben. Auch als der Mann am Boden lag, sollen sie noch auf ihn eingeprügelt haben. Dass das Opfer an den Verletzungen sterben könnte, sollen sie billigend in Kauf genommen haben.