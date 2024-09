15-Jährige durch Stromschlag getötet! Anklage: "Hier muss hart zugeschlagen werden"

Mit dem illegalen Zuverdienst habe er vor seiner 20 Jahre jüngeren Geliebten und seinem Umfeld "auf dicke Hose machen" wollen, so die Meinung der Staatsanwaltschaft. Die Indizienlage sei "überwältigend".

Gegen den Schleuser könnte am Montag ein abschreckendes Urteil fallen.

Am Montag wird das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert über zehn Jahre Haft. © Lino Mirgeler/dpa

Beim Aussteigen wurde sie durch den Starkstrom aus der Oberleitung so schwer verletzt, dass sie einige Tage später ihren schweren Verletzungen erlag.

Auch ihr damals zwölf Jahre alter Bruder wurde bei dem Vorfall an der Hand verletzt, und ein ebenfalls eingeschleuster 19-Jähriger so schwer, dass auch er beinahe nicht überlebt hätte.

Laut Staatsanwaltschaft erlitt er Verbrennungen dritten Grades an Kopf und Beinen und sei "auch heute noch schwerst verletzt".

"Wir wollen Schleuser abschrecken", so Staatsanwalt Kai Gräber. "Hier muss hart zugeschlagen werden." Er fordert vom Landgericht München zehneinhalb Jahre Haft für den Angeklagten. Die Gesellschaft hätte kein Verständnis für Menschen, die die Situation von Menschen in Not ausnutzen und "einen Reibach machen" wollen.

Die Verteidigung des Angeklagten forderte Freispruch für den Mann, der sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert hatte.