Mann soll als Kind von Priester missbraucht worden sein: Was steht ihm zu?

Andreas P. klagt vor Gericht auf Schmerzensgeld. © Peter Kneffel/dpa

Das zuständige Gericht wird am heutigen Freitag (9 Uhr) zum Fall entscheiden. Möglich ist, dass es ein psychologisches Gutachten in Auftrag gibt, welches klären soll, welche Auswirkungen es auf den Kläger Andreas P. hatte, dass er als 12-Jähriger von einem katholischen Priester missbraucht worden war.



Der Mann, ein früherer Ministrant, gibt an, Mitte der 1990er Jahre einmal von einem Priester in Garching an der Alz missbraucht worden zu sein. Er fordert in dem Zivilprozess vor dem Landgericht mindestens 300.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum.

Zum Prozessbeginn am 20. Juni hatte der Anwalt des Erzbistums zwar generell akzeptiert, dass der Kläger einen Anspruch auf Entschädigung hat, auf eine konkrete Summe legte er sich aber nicht fest.

Er beantragte darum, die entsprechende Klage auf Schmerzensgeld in der geforderten Höhe abzuweisen, bat das Gericht um eine Einschätzung.

Die Initiative Sauerteig aus Garching an der Alz im Freistaat, die den Kläger unterstützt, hatte danach in einem offenen Brief an Kardinal Reinhard Marx (69) appelliert, die geforderten 300.000 Euro zu bezahlen.