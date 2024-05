Teenager (16, 18) sterben bei Unfall: Urteil gegen Autofahrer erwartet

Straubing - Fast ein Jahr ist seit dem tödlichen Unfall im niederbayerischen Mitterfels vergangen, bei dem ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige starben. Am Mittwoch soll das Urteil gegen den angeklagten Unfallfahrer fallen.

In dem Fahrzeug starben ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige. Der 18-jährige Fahrer sowie eine zweite 16-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die beiden sind als Nebenkläger an dem Gerichtsverfahren beteiligt.

Der 26-Jährige war den Ermittlungen nach in der Nacht zum 3. Juni 2023 bei Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) unter Alkoholeinfluss auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er ein Auto rammte, in dem vier junge Leute saßen.

Zu Beginn des Prozesstages (9 Uhr) vor dem Amtsgericht Straubing stehen noch die Berichte zweier Gutachter an. Danach sind einem Sprecher zufolge die Plädoyers vorgesehen.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass er aufgrund seiner Alkoholisierung mit der Möglichkeit eines von ihm verursachten Verkehrsunfalls rechnen musste und der Zusammenstoß vermeidbar gewesen wäre. Im Raum steht zudem die Frage, ob er möglicherweise eingeschlafen ist.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess - sichtlich mitgenommen - den Unfallabend aus seiner Sicht geschildert. Er habe bei einem Freund vier Bier getrunken, sich aber nicht fahruntüchtig oder müde gefühlt. An den Zusammenprall habe er keine Erinnerung. Nach dem Unfall sei er in einer psychiatrischen Klinik zur Behandlung gewesen.

Es vergehe kein Tag, an dem er nicht an den Unfall und die Opfer denke, beteuerte er. Seit jenem Abend habe er keinen Alkohol mehr getrunken und würde gerne alles ungeschehen machen. "Das hat nicht nur mein Leben, sondern viele andere Leben zerstört."