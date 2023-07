26-Jährige vor Gericht - eigenes Baby brutal getötet

Berlin - Eine Mutter (26) ist wegen Totschlags in Berlin angeklagt worden. Sie soll ihre ungefähr drei Monate alte Tochter gewaltsam umgebracht haben.

Warum hat ihre 26-jährige Mutter ihr eigenes Baby schwer verletzt und getötet? Das wird künftig vor Gericht verhandelt. © Sonja Wurtscheid/dpa

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilte, war das Mädchen gerade mal ein Vierteljahr auf der Welt, als seine Mutter es aus nicht bekannten Gründen so schwer verwundete, dass es starb.

In Zeitraum zwischen April 2022 und Mai 2022 übte die Frau demnach mehrfach Gewalt aus, sodass am 12. Mai 2022 das kleine Mädchen am Morgen bewusstlos im Kinderbett gelegen haben soll.

Die zugefügten Verletzungen waren so schwer, dass es kurz darauf verstorben ist.

Wie sich herausstellte, erlitt das Kind einen Schädelknochenbruch und durch mehrfaches Schütteln ein Schädel-Hirn-Trauma, ein Schütteltrauma sowie eine Einblutung im linken Sehnerv.

Die Mutter, die ihr Kind auf solch grausame Weise getötet haben soll, sitzt seit dem 22. März 2023 in Untersuchungshaft.