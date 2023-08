Zelt samt obdachlosem Ex-Partner angezündet? Prozess-Auftakt wegen Mordversuch

Die Angeklagte schwieg zu Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht zu den Vorwürfen. (Archivbild) © Sonja Wurtscheid/dpa

Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord, versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und Körperverletzung.

Die Angeklagte hat zu Prozessbeginn am Donnerstag zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die deutsche Angeklagte, die wie ihr Ex-Partner obdachlos war, soll sich am Morgen des 20. Dezembers vorigen Jahres zum Zelt des gleichaltrigen Mannes am Spreeufer in Berlin-Tiergarten begeben haben.

"Er hatte sich knapp eine Woche zuvor von ihr getrennt und sie wiederholt - zuletzt wenige Minuten zuvor - seines Zeltes verwiesen", heißt es in der Anklage. Aus Wut über die Trennung und "übersteigerter Eifersucht" habe sie den Deutschen töten wollen.

Mit einer brennenden Plastikkarte und einem Feuerzeug soll die Frau laut Anklage einen Brand gelegt haben. Dabei habe sie gewusst, dass ihr Ex-Partner in seinem Zelt schlief.