Nach mutmaßlicher Vergewaltigung im Görlitzer Park: Prozess geht in die nächste Runde

Berlin - Der Prozess nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wird am Dienstag (9.30 Uhr) fortgesetzt.

Vor Gericht stehen drei Angeklagte, die im vergangenen Sommer eine Frau (27) schwer vergewaltigt haben sollen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die drei Angeklagten sollen am zweiten Verhandlungstag nach derzeitigen Planungen des Berliner Landgerichts Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 22- und 23-Jährigen besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und besonders schweren Raub vor. Laut Anklage sollen sie am 21. Juni 2023 ein Ehepaar überfallen haben. Zunächst hätten sie den Mann geschlagen und beraubt, dann die 27-jährige Frau vergewaltigt.

Am ersten Prozesstag in der vorigen Woche war bekannt geworden, dass ein neues Beweismittel vorliegt. Aus Sicht der Verteidigung stellt diese Videosequenz eine Wende in dem Verfahren dar. Auf dem Film sehe man möglicherweise anderes, als bislang aktenkundig sei, sagte ein Anwalt.

Ob sich alle Angeklagten - einer mit somalischer, zwei mit guineischer Staatsangehörigkeit - zur Sache äußern werden, ist noch offen. Einer der Männer soll im Ermittlungsverfahren die Vorwürfe zurückgewiesen haben, die anderen hätten geschwiegen.